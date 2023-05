Rémy Cabella renova com o Lille até 2025

O Lille anunciou esta tarde, através do seu site oficial, a renovação do vínculo com o médio ofensivo Rémy Cabella por duas temporadas, até final de 2024/25.Contratado no início da temporada a custo zero, num acordo que contemplava apenas uma temporada, Cabella tem sido uma das principais figuras da equipa comandada pelo português Paulo Fonseca, algo que levou a este reforçar de confiança e ligação. Esta época o criativo francês, de 33 anos, disputou 27 jogos, com 7 golos e 9 assistências na sua conta.