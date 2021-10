Renato pode regressar hoje

Renato Sanches pode voltar hoje à competição, na receção do Lille ao Marselha. O internacional português está afastado dos relvados desde o início de agosto devido a uma lesão no joelho e poderá finalmente regressar aos eleitos de Jocelyn Gourvennec, embora o técnico dos ‘dogues’ tenha referido na antevisão que a decisão apenas será tomada horas antes do encontro. O Nice subiu, entretanto, ao pódio, graças ao triunfo sobre o Brest (2-1). Todibo, central que esteve cedido ao Benfica, fez o primeiro.