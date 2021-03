Renato Sanches alvo de insultos racistas em França

Renato Sanches foi alvo de insultos racistas durante o jogo do Lille em casa do Gazélec Ajaccio - o encontro terminou com a vitória da equipa forasteira por 3-1 e consequente apuramento para os 'oitavos' da Taça de França. A revelação foi feita pelo próprio nas redes sociais.





"Vamos para a próxima ronda da Taça. Vitória e assistência, check. Quanto aos comentários racistas, continuamos a rir", disse o internacional português no Instagram, acrescentando que uma das ofensas foi "vai apanhar algodão". Xeka e Timothy Weah foram alguns dos jogadores que, desde logo, manifestaram o seu apoio ao médio.