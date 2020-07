Renato Sanches após testar positivo à covid-19: «Em breve a máquina voltará»

Renato Sanches tranquilizou os seus seguidores e garantiu que em breve voltará aos relvados depois de, este sábado, ter sido revelado que o médio do Lille testou positivo à covid-19.





"Em breve a máquina estará de volta", disse o internacional português no Instagram, numa publicação que mereceu incentivos de Nélson Semedo, Franck Ribéry ou Ronaldo Camará.O médio encontra-se em Portugal e apenas poderá voltar para França quando tiver dois testes negativos. Segundo o treinador do Lille, o médio português e mais dois jogadores do clube, Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba, contraíram o vírus durante o período de férias da equipa, entre 6 e 13 de julho.O técnico deixou mesmo algumas críticas ao comportamento de uma franja da população: "Vamos continuar a comportar-nos como até aqui e ficaremos novamente confinados. Será uma confusão. Cabe ao Estado tomar medidas. Passei oito dias no sul e o que vi ... Entre nós, não devemos incentivar, mas proibir. Caso contrário, não podemos evitar uma segunda vaga."