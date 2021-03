Renato Sanches e os insultos "imundos" que ouviu na Córsega: «Inadmissível num campo de futebol»

Uma semana depois do jogo da Taça de França, frente ao Ajaccio, Renato Sanches falou dos insultos racistas de que foi vítima no jogo. O internacional português do Lille admitiu ao jornal francês 'L' Équipe' que gostava que o encontro tivesse sido interrompido, como aconteceu no jogo do PSG com o Basaksehir.





"Sim. É uma falta de respeito, não é admissível ouvir isto num campo de futebol. Foi antes do início do jogo, ouvi os insultos relacionados com o meu nome e percebi o que estavam a dizer. Compreendo que certos adeptos queiram provocar, acham que não têm equipa para ganhar e usam esses insultos imundos para nos desestabilizar", explicou o avançado.A comissão disciplinar na Federação francesa já abriu um inquérito, com vista a apurar o que aconteceu na Córsega: "Basicamente é uma questão de educação, mas para mim isto nunca vai acabar. Alguns nunca o dirão na minha cara a cara, mas percebo que são racistas. Não me incomoda. Podes ser racista, mas não quero que falem comigo, não me digam nada."Renato Sanches elogiou a atuação do árbitro. "Ele teve uma boa reação. Durante o jogo disse-me para me manter concentrado, que eu tinha uma época para acabar. E também me disse para não dar atenção outras coisas que não fosse o que se passava no terreno de jogo."