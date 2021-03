Renato Sanches está em dúvida mas vai a Paris

Substituído diante do Monaco, devido a uma lesão no pé esquerdo, Renato Sanches está em dúvida para o confronto de hoje com o PSG, dos ‘oitavos’ da Taça de França. O médio português realizou ontem um teste e acabou por ser convocado por Christophe Galtier, mas ainda não é certa a sua utilização. O técnico do Lille mostrou-se irritado com as notícias sobre uma eventual rotação no onze. "Li que íamos apresentar uma equipa D, não era B nem C, mas sim D. Tivemos um jogo difícil com o Monaco, do ponto de vista físico, e não iremos apresentar o mesmo onze. Isso não é uma surpresa. Mas daí a dizerem que iremos jogar com uma equipa D, isso não", atirou Galtier. "Tenho duas equipas A e temos a ambição de nos qualificarmos."

Trauma dos assaltos

No PSG o debate ainda gira à volta dos assaltos às residências de Di María e Marquinhos, durante o jogo de domingo (derrota em casa com o Nantes). "O que aconteceu afetou-nos a todos. Todos os jogadores encararam a situação como se fosse uma questão pessoal. Mas o Ángel e o Marquinhos estão bem e as respetivas famílias também, tendo em conta o stress que ambas as situações lhes causou", disse o técnico Pochettino, que admitiu utilizar hoje os dois jogadores.