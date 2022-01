Renato Sanches foi substituído e mostrou dedo do meio aos adeptos do Marselha

Renato Sanches esteve este domingo em destaque no jogo entre Marselha e Lille (1-1) . O médio português, que assistiu Botman na marcação de um pontapé de canto para inaugurar o marcador para os visitantes, acabaria por ser substituído já nos descontos, altura em que dirigiu um gesto obsceno para as bancadas do Estádio Vélodrome, segundo o 'L'Équipe''.A mesma fonte avança que o internacional luso foi "insultado por alguns adeptos presentes atrás do banco de suplentes do Lille". A atitude dos apoiantes da equipa da casa não terá agradado Renato Sanches, que respondeu às provocações, originando algumas reações furiosas vindas das bancadas.