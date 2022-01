Renato Sanches "preparado" para deixar o Lille: «Talvez Milan e Arsenal estejam interessados...»

Renato Sanches pode estar de saída de Lille. O médio internacional português revelou ao jornal 'Metro' que está a postos para deixar o clube francês e admite haver interesse do Milan e do Arsenal nos seus serviços."Talvez o Milan e o Arsenal estejam interessados, mas não sei", disse o jogador, para depois acrescentar: "Falei com o meu empresário, sei que clubes me querem mas não posso dizer mais nada por agora."Depois, Renato Sanches, de 24 anos, admitiu estar a postos para deixar o campeonato francês. "Sei que estou preparado. Se chegar uma proposta, vou analisar o que for melhor para mim."O médio tem ainda 18 meses de contrato com o Lille e, segundo o site 'Calciomercato', o clube da Ligue 1 exige pelo menos 30 milhões de euros para libertar o português.