Renato Sanches vai ser operado ao joelho e enfrenta paragem de várias semanas

Ausência no duelo com o Nice, no qual o Lille acabou goleado por 4-0, o médio português Renato Sanches vai ter de ser operado a um problema no menisco, segundo revela o 'L'Equipe'. De acordo com o referido jornal, o médio do Lille será alvo de uma intervenção cirúrgica já na segunda-feira, ao que tudo indica no nosso país.





O problema físico do português, refira-se, já tinha sido confirmado pelo técnico Jocelyn Gourvennec após o encontro com o Nice, mas na altura o discurso era algo menos pessimista. "Renato Sanches sentiu um desconforto no joelho durante alguns dias, mas voltou aos treinos esta semana. Só que sentiu uma dor muito forte. Não posso dizer mais nada. Temos que esperar pelos exames na segunda-feira", explicou o técnico.Segundo o 'L'Equipe', Renato Sanches deverá ficar afastado dos relvados até setembro, o que deixa desde já de parte uma possível saída do português neste defeso, mas também afasta-o dos jogos da Seleção Nacional de setembro, diante de Irlanda, Qatar e Azerbaijão.