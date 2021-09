Renato Sanches volta aos treinos do Lille

Renato Sanches voltou esta segunda-feira aos treinos do Lille. O internacional português estava afastado dos relvados desde o início de agosto devido a uma lesão no joelho, que o fez perder oito jogos do atual campeão francês e ainda ficar de fora da última convocatória da Seleção Nacional.





O médio, de 24 anos, poderá até entrar na convocatória do treinador Jocelyn Gourvennec para o duelo com o Salzburgo, da 2.ª jornada do grupo G da Liga dos Campeões, marcado para 4.ª feira.