Rui Vitória elogia Renato Sanches: «É um jogador diferente»

Rui Vitória lançou Renato Sanches na época 2015/16. Depois de uma passagem malsucedida pelo Bayern, o médio voltou ao melhor nível no Lille e mereceu elogios do seu antigo treinador. "Quando o lancei no Benfica ele já era muito bom, mas tinha coisas para melhorar. É um jogador diferente. Quando agarra a bola, pode destruir a equipa adversária sozinho e, com ele, uma ação defensiva rapidamente passa a ofensiva. Gosta de arriscar. Em 2016 teve um grande impacto na equipa. Hoje é um jogador mais completo. Na altura era mais selvagem", disse em entrevista ao ‘L’Équipe’.