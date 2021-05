«Se jogarmos assim, vamos ser campeões!»: Lille destaca palavras de José Fonte no filme da época

No LOSC Lille há três temporadas, o defesa-central internacional português José Fonte revelou-se como um dos pilares da conquista do título francês de futebol do clube 10 anos depois.





Le film d'une saison incroyable, la naissance d'un groupe légendaire, la victoire d'un collectif ?



Frissons garantis ? #Champions4You pic.twitter.com/u40qRUVYPv — LOSC (@losclive) May 24, 2021

Numa publicação feita esta segunda-feira nas redes sociais, o LOSC Lille partilhou um filme que resume uns dos principais momentos da conquista do quarto título de campeão nacional do clube, com José Fonte em grande destaque, muito pelas palavras e pela liderança que teve no balneário da equipa ao longo da época."Da mesma forma! Temos de lutar! Nós somos o LOSC Lille! Se jogarmos assim, vamos ser campeões! É simples. Se fizermos isto, vamos ser campeões!", atirou o defesa-central português, que consta entre os 26 convocados de Fernando Santos para o Euro'2020, durante uma curta palestra no balneário dos 'Les Dogues'.