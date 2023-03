Tiago Djaló já foi operado: português enfrenta 6 a 8 meses de paragem

O defesa central português Tiago Djaló foi esta terça-feira operado na sequência de uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito sofrida no início do mês - a 3 de março, no jogo diante do Lens -, enfrentando agora um período de paragem que se prevê entre seis e oito meses. De acordo com a AFP, a operação foi realizada no hospital Jean-Mermoz de Lyon e correu de forma positiva.Caso se confirmem as previsões, o defesa de 22 anos do Lille apenas deverá voltar aos relvados, na melhor das hipóteses, em setembro, já com a temporada em andamento.