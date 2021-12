Tiago Djaló novamente distinguido

O defesa Tiago Djaló foi integrado no onze do mês na categoria de sub-21 do 'sofascore', um site vocacionado em estatísticas das principais ligas do futebol europeu.O jovem jogador disputou seis jogos e marcou um golo ao serviço dos campeões de França durante o mês de novembro.O onze inclui os seguintes jogadores: Meslier (Leeds); Truffert (Rennes), Tiago Djaló (Lille), James (Chelsea); Enzo Le Fée (Lorient), Gallagher (C. Palace), Ruter (Hoffenheim), Hudson-Odoi (Chelsea), Adli (Bordéus); Vlahovic (Fiorentina).