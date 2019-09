Treinador do Lille em defesa de Renato Sanches: «Vai mostrar a sua pujança com o decorrer dos jogos»

Christophe Galtier crê que Renato Sanches há de acabar por justificar os 20 M€ investidos pelo Lille. "Vai mostrar a sua pujança com o decorrer dos jogos. Está connosco há poucas semanas, é necessário deixá-lo encontrar as suas referências. É muito interessante nos treinos. Há de atingir um nível muito elevado", diz o treinador do Lille, analisando o desaire sofrido em Amesterdão."O jogo resume-se à eficácia nos dois lados do campo. A este nível não basta criar ocasiões, há que concretizá-las. O Ajax foi eficaz... nós não! Daí a UEFA ter escolhido o guardião do Ajax como a figura do jogo."O 'L'Équipe' fala no "naufrágio de Renato Sanches" , escrevendo que o "médio português sofreu, à semelhança do resto da equipa, face ao coletivo do Ajax".