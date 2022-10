Uma dúzia de marcas: os registos coletivos e individuais do Lille de Paulo Fonseca

"Quero uma equipa ofensiva, corajosa, com uma atitude exemplar no terreno. A ideia principal, e isto é realmente algo claro e importante para mim, é construir uma equipa que deixe os seus adeptos orgulhosos, mesmo nos momentos em que não ganha", disse Paulo Fonseca a 30 de junho deste ano, dia em que foi apresentado como treinador do Lille.O emblema francês nem sempre ganhou, tal como treinador português dissera, mas os resultados positivos são superiores: sete vitórias, um empate e quatro derrotas na Ligue 1. Contas feitas, 6.º lugar. Existem outros números que já estão registados, nomeadamente no que diz respeito à produção ofensiva que Paulo Fonseca prometeu.e há 41 anos que o emblema do Norte de França não faturava desta forma. Em 1981/82 foram 26 golos em 12 rondas; agora o registo foi fixado nos 25 (o segundo melhor ataque do campeonato 2022/23, apenas atrás do Rennes).Os dados da plataforma Opta permitem ainda situar o Lille nos primeiros lugares em outros aspectos:- 4ª equipa com mais remates (178)- 4ª com mais acções com bola na área adversária por 90 minutos (29,2)- 4ª equipa com mais passes para finalização por 90 minutos (11,2)- 4º em média de remates por jogo (14.8)- 4ª equipa com mais remates à baliza (69), em igualdade com o Monaco- 4ª equipa com melhor eficácia de passe (84,8%), em igualdade com oRennes- 5ª equipa com mais passes (6267)- 5ª equipa com melhor conversão de remate em golo (14.04%)As estatísticas na primeira dúzia de jogos não entram apenas no livro de registos do clube., à frente de André Villas-Boas (Marselha), Leonardo Jardim (Monaco), Paulo Sousa (Bordéus), Toni (Bordéus), Artur Jorge (Matra Racing) e Sérgio Conceição (Nantes).O Lille vive um novo período com Olivier Létang na presidência após a saída Gerárd López. O novo líder revelou que quando chegou ao clube, em 2020, deparou-se com uma dívida de 370 milhões de euros e, em agosto deste ano, acrescentou que a situação financeira ainda não está completamente resolvida. A atuação no mercado de transferências caminhou nesse sentido: 26 milhões de euros investidos e quase 100 M€ encaixados.As vendas de Sven Botman (Newcastle), Amadou Onana (Everton), Renato Sanches (PSG), Zeki Celik (Roma) e Domagoj Bradaric (Salernitana) encheram os cofres, mas ‘esvaziaram’ o plantel. A permanência de Jonathan David, outro dos jogadores mais cobiçados, está a revelar-se acertada, já que o avançado é o 2.º melhor marcador da Ligue 1 com 9 golos, a par de Neymar.