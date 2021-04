Xeka perdoado e de volta ao Lille

Depois de ter ficado de fora do confronto com o PSG, por causa de “um comportamento inapropriado e inadequado” durante um treino, Xeka está de regresso às opções do Lille para a visita de hoje ao Metz.





“Esse assunto está encerrado. Ele ficou fora do grupo até quarta-feira e recebeu um telefonema do presidente”, explicou o técnico Christophe Galtier na conferência de imprensa, na qual também desmentiu negociações com o Lyon e o Nice para assumir uma das equipas na próxima época. “São métodos de desestabilização”, vincou o técnico do líder da Ligue 1. “Estou focado nos últimos sete jogos, que representam uma oportunidade incrível.”