Rui Almeida apontado ao comando técnico do Lorient

A partida de Christophe Pélissier do comando técnico do Lorient, no final da época, é praticamente certa e o atual 17.º classificado da Ligue 1 já tem uma alternativa debaixo de olho. De acordo com informações que circulam em França, o treinador português Rui Almeida é o desejado para o posto e os primeiros contactos para o efeito até já foram realizados.Com 52 anos, Rui Almeida está sem clube desde que deixou o Gil Vicente no arranque da presente temporada e, a confirmar-se o acordo com o Lorient, clube que ainda luta pela permanência no primeiro escalão, então será um regresso a França para o treinador português, de 52 anos.Naquele país, Rui Almeida já orientou o Caen, Troyes, Bastia e Red Star.