Tratador de relva do Lorient morre após queda de holofote

Um funcionário do Lorient, que desempenhava as funções de tratador de relva, perdeu a vida este domingo após um grave acidente depois do jogo com o Rennes (0-3), referente à Liga francesa.





Terrible nouvelle à Lorient. Le jardinier victime de l'accident au Moustoir est décédé à l'hôpital. Il avait 38 ans et était père de trois enfants. — RMC Sport (@RMCsport) December 20, 2020

O jardineiro estava a realizar o habitual trabalho no relvado após a saída dos jogadores no Estádio de Moustoir quando foi atingido por uma estrutura de iluminação.O funcionário recebeu assistência médica no relvado durante cerca de 45 minutos, ainda foi transportado para o hospital local em estado grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos causados pela estrutura. Perdeu a vida após uma paragem cardio-respiratória.Elementos dos bombeiros locais foram chamados para verificarem e avaliarem as condições do sistema de iluminação do estádio do Lorient e o acidente está em investigação.