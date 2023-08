John Textor 'ameaça' Laurent Blanc com... Bruno Lage

A pré-temporada do Lyon não está a correr da melhor forma (tem uma vitória e três derrotas) e, ainda antes da bola rolar oficialmente, o cargo de Laurent Blanc nos franceses já está em risco. Pelo menos é isso que diz o 'L'Equipe' este sábado, num artigo no qual revela mesmo que o técnico, de 57 anos, está obrigado a começar a Ligue 1 a ganhar. Caso contrário, poderá ser despedido e até já há um nome na calha para suceder-lhe: Bruno Lage, atual técnico do Botafogo.Uma opção inesperada, especialmente tendo em conta que o ex-Benfica e Wolverhampton apenas chegou aos cariocas há pouco mais duas semanas, mas que segue na linha daquilo que se escreveu na altura da sua contratação. Nomeadamente pelas portas abertas que John Textor teria deixado quanto à sua possível saída para um dos clubes do Eagle Football Holdings Limited (Lyon e Crystal Palace). De resto, Bruno Lage tem apenas vínculo até final do ano civil, o que acaba por dar força a essa possibilidade.Blanc, refira-se, tem contrato com o Lyon até 2024.