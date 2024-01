Lyon apurado para os oitavos de final na Taça de França

Lyon segue em frente para os oitavos de final da Taça de França, após vencer esta sexta-feira, por 2-1, o Bergerac, no terreno do clube do 4.º escalão do futebol francês.

Em Limoges, o Lyon, atual 18.º do campeonato principal, marcou primeiro (Fofana, 37 minutos), mas permitiu ao adversário igualar ainda antes do intervalo (Escarpit, 45'+1).

O golo da vitória dos homens de Lyon foi apontado por Caqueret, aos 72 minutos.

O internacional português Anthony Lopes esteve na baliza do Lyon.