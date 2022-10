Adepto do Marselha acusado de tentativa de homicídio de um apoiante do Eintracht Frankfurt

Um adepto do Marselha foi esta sexta-feira indiciado por tentativa de homicídio de um apoiante alemão do Eintracht Frankfurt, "gravemente ferido" por um petardo nos incidentes ocorridos em setembro, num jogo da Liga dos Campeões.

Disputado em 13 de setembro, no estádio Vélodrome, sob fortes medidas de segurança após os incidentes verificados uma semana antes na partida entre o Nice e o Colónia, para a Liga Europa, o encontro ficou marcado por problemas entre os adeptos das duas equipas.

No final do encontro, que os alemães venceram por 1-0, referente à segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, o qual integra também o Sporting, 17 pessoas foram detidas em desacatos e um adepto do Eintracht Frankfurt teve que ser hospitalizado.

O adepto do Marselha, de 26 anos, agora acusado de tentativa de homicídio, violência intencional e posse e uso de foguetes ou fogos de artifício em recinto desportivo, admitiu ter sido o autor do arremesso do petardo na direção do parque de estacionamento dos apoiantes da equipa adversária.