Álvaro González irritado com derrota do Marselha: «Não podemos fazer esta merda»

O Marselha de André Villas-Boas foi este sábado surpreendido (1-2) pelo último classificado da Liga francesa, o Nîmes, em jogo da 20.ª jornada da prova. No final do encontro, Álvaro González saiu em defesa do treinador português e apontou o dedo à atitude dos companheiros de equipa.





"Eu dou a cara sempre que perdemos. Não podemos fazer a m**** que fizemos hoje. Precisamos de ter respeito pela camisola que representamos. A nossa falta de vontade, de combatividade... não fizemos nada hoje. Sempre que perdemos falam sobre o treinador [André Villas-Boas] ou outro motivo qualquer, mas isso não é verdade. O problema somos nós. Quando fazes m****, perdes. E foi isso que aconteceu hoje", começou por dizer o defesa do Marselha, em declarações citadas pelo 'L'Equipe'."Os adversários têm qualidade, tanto na Ligue 1 como na Champions League. Precisamos de ser mais ambiciosos. No outro dia fizemos um grande jogo na Supertaça contra o Paris [Saint-Germain], e hoje fizemos m****. Isto não pode acontecer. Com todo o respeito pelo Nîmes, mas nós somos o Marselha. Temos de lutar por um lugar na Champions, não podemos fazer este tipo de jogos. Precisamos de fazer muito mais", concluiu.