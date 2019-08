André Villas-Boas deixa aviso a Payet: «Foi a primeira e última vez»

O Marselha empatou (0-0), este sábado, frente ao Nantes, mas o marcador podia ter sido diferente, não fosse o penálti desperdiçado pelo reforço Darío Benedetto. O avançado argentino, contratado neste defeso ao Boca Juniors, foi convidado pelo companheiro de equipa Dimitri Payet, habitual marcador, a converter a grande penalidade, mas acabou por falhar. Situação que André Villas-Boas, técnico dos Olympiens, não gostou.





"Nunca é uma situação ideal falhar uma grande penalidade. Disse que aos jogadores que este tipo de situações era a primeira e a última vez que acontecia. Trabalhamos os penáltis com o Payet durante toda a pré-época. Agora, estou contente com o esforço dos rapazes, que não vieram aqui apenas para conquistar um ponto", afirmou o técnico português no final do encontro.