André Villas-Boas revela que está a negociar a renovação do contrato com o Marselha

André Villas-Boas revelou à RMC Sport que está em negociações com o Marselha, com vista ao prolongamento do seu contrato.





"O Pablo Longoria [diretor desportivo do clube] reuniu com os meus agentes em Lisboa. Foram chamados pelo clube, o que é bom, começa-se a abordar o assunto. Logo veremos, de acordo com o projeto do Marselha", explicou o treinador português, lembrando, por outro lado, que "há uma situação financeira complicada, devido ao fair-play financeiro".O Marselha visita amanhã o Manchester City, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.