Apontaram Thauvin ao Real Madrid e o jogador do Marselha reagiu de forma inesperada

Mesmo com o mercado de transferências fechado, a imprensa internacional segue atenta aos rumores, ainda que alguns deles tenham pouco ou nenhum sentido. Um deles, a julgar pela reação posterior, foi lançado no fim de semana pelo portal Defensa Central, que no Twitter apontou Florian Thauvin como sendo alvo do Real Madrid para a próxima temporada.





Ah bon ? PTDRRRR merci pour la rigolade en tout cas — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) February 14, 2021

Ora, para lá das reações de vários fãs merengues, que não davam grande crédito à informação, o próprio jogador do Marselha reagiu e até gozou com a publicação. "A sério? Obrigado por me terem feito rir, mesmo assim", escreveu o avançado francês de 28 anos, que curiosamente está em final de contrato com a antiga equipa de Villas-Boas.