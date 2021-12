Bouna Sarr e o "treinador perfeito" André Villas-Boas: «Até me podia ter dado um estalo...»

Bouna Sarr sublinhou André Villas-Boas e a importância que o treinador português que o orientou por pouco mais de uma temporada no Marselha teve no seu crescimento como jogador ainda antes de se transferir para o Bayern Munique.

"Para mim, ele foi o treinador perfeito. Com ele, eu podia ser eu mesmo. Eu tinha uma maneira americana de me vestir e de me expressar e ele divertia-se com isso. Se ele gritasse comigo nos jogos, eu não amuava. Até podia ter-me dado um estalo, que eu calava a boca. Ele é que mandava", começou por dizer o lateral direito senegalês, em entrevista ao jornal francês 'L'Equipe'.

O agora jogador do Bayern Munique assume que tinha uma relação diferente com o treinador português. "Houve uma fase em que estávamos a jogar bem e ele deu-nos quatro dias de folga durante a pausa internacional. Eu fui para Barcelona com os meus amigos e mandei-lhe vídeos em restaurantes luxuosos, algo que normalmente não se envia a um treinador", concluiu.