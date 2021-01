Caos em Marselha: adeptos cercam centro de treinos com exigência ao presidente

Um grupo de três centenas de adeptos do Marselha tentou invadir o centro de treinos do clube treinado por André Villas-Boas, provocando o caos durante uma hora.





Protesto contra Marselha termina com incêndio no centro de treinos da equipa de Villas-Boas



O protesto teve como objetivo a pedida de demissão do presidente Jacques-Henri Eyraud, bem como mostrar o desagrado a alguns jogadores. Segundo foi possível apurar, o treinador português nunca foi o alvo dos protestos.O nosso jornal sabe que o defesa Álvaro González ainda saiu para falar com os protestantes, mas os adeptos só queriam falar com Thauvin ou Payet que são os capitães do conjunto do sul de França.O caos provocado pelos adeptos, que se dividiram em vários grupos, obrigou a intervenção policial. O arremesso de tochas e very-lights na via pública causou um incêndio numa árvore e os muros do centro foram pintados com expressões a pedir a demissão do líder do Marselha. As autoridades identificaram à volta de 30 pessoas.