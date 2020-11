Delfim: «Vi coisas no Marselha que nunca pensei que fossem possíveis»

Leonardo, diretor desportivo do Paris Saint Germain, incendiou o futebol francês ao dizer que "Em França, a cidade do futebol ainda é Marselha". A esse propósito, Record ouviu Delfim, jogador vestiu a camisola do clube agora treinado por Villas-Boas, que confirmou essa 'teoria' e contou muitas histórias desse período, sobretudo de Tapie.





"Vi coisas que nunca pensei que fossem possíveis. Quando ele era diretor-desportivo, escalava a equipa, o 11, quem jogava ou não. Chegou a dizer-me o que devia fazer em campo e com o falecido Tomislav Ivic ao lado a concordar com o que ele dizia", conta o também antigo jogador do Sporting, de 43 anos.