Ex-campeão europeu pelo Marselha sobre Vitinha: «Não encontro qualidades nele»

Contratado ao Sp. Braga por 32 milhões de euros no último mercado de transferências de inverno, o português Vitinha ainda não convenceu totalmente os adeptos do Marselha.Em declarações esta quinta-feira à RMC Sport, Éric Di Meco, ex-campeão europeu pelo Marselha em 1992/93, afirmou ainda não ter visto nada que justifique os milhões que o clube francês desembolsou pelo avançado português."Pelo que vi no Marselha, não encontro qualidades nele. O miúdo saiu de casa, dizem-nos que é um pouco complicado porque existem jogadores que sentem muitas dificuldades em deixar o seu país e que, por isso, não devemos tirar conclusões precipitadas. A questão é que normalmente já se vê alguma coisa mesmo num período de apenas cinco jogos", começou por dizer, continuando: "A quantia que foi dada por este miúdo é enorme, é algo com o qual ele terá de lidar. Quando falamos sobre ele, colocamos o valor da transferência à frente. E isso é um problema porque ainda não vi nada dele."Em 16 jogos realizados na segunda metade da temporada, o avançado internacional sub-21 somou dois golos e uma assistência pelo Marselha.