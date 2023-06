Franceses avançam negociações avançadas entre Marselha e Paulo Fonseca

??Les négociations entre Marseille et Fonseca sont avancées et il est en passe de trouver un accord avec l'OM.



Marseille devra ensuite trouver un accord avec Lille. Ce n'est pas gagné. Il lui reste un an de contrat avec Lille et son président se voit poursuivre avec lui… https://t.co/hXF3MfSDHk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 18, 2023

Depois de ter visto Marcelo Gallardo recusar a proposta recebida, o Marselha voltou-se para Paulo Fonseca e, segundo a RMC Sport, existem neste momento negociações avançadas entre as partes para que o técnico português assuma o comando técnico, na linha de sucessão ao croata Igor Tudor.De acordo com o jornalista Fabrice Hawkins, o entendimento entre o clube e o português estará muito próximo de ser alcançado, faltando depois o acordo com o Lille. E isso, escreve Hawkins, pode ser mais complicado, pois o presidente dos Dogues, Olivier Létang, já deixou claro que não tenciona prescindir do técnico português, com o qual tem mais um ano de contrato.