Igor Tudor anuncia saída do Marselha: «Deixo o clube numa situação melhor do que quando aqui cheguei»

Igor Tudor não vai ser o treinador do Marselha em 2023/24. O treinador croata, de 45 anos, anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que vai deixar o clube francês, onde jogam os portugueses Nuno Tavares (emprestado) e Vitinha, "por motivos pessoais e profissionais"."Olá a todos. Não falo francês, mas quero agradecer ao presidente e a toda a gente. Foi uma honra trabalhar neste clube, com esta família e com estes adeptos únicos. Cresci muito a nível pessoal. Deixo o clube numa situação melhor do que quando aqui cheguei. Vou deixar o Marselha por questões pessoais e profissionais. Não assinei por nenhum clube nem estou chateado com ninguém", começou por dizer o técnico, que aproveitou para elogiar... os vinhos franceses: "Aprecio muito o país, os adeptos e os bons vinhos. A Liga francesa é boa, tem um bom ritmo. Mostrámos um bom futebol e os adeptos desfrutaram. Devolvemos uma cultura de exigência necessária num clube desta importância. Há uma boa base para o futuro e espero que a curto prazo o Marselha consiga conquistar muitos troféus."Pablo Longoria, presidente do Marselha, também marcou presença na conferência de imprensa, aproveitando para agradecer ao técnico pelo contributo dado. "Respeitamos a sua decisão em não continuar com esta aventura. Pessoalmente e em nome do clube, quero agradecer-lhe pelo trabalho que desenvolveu. Agradecemos o trabalho duro, a máxima exigência, o rigor e a ambição", atirou.Assim, Igor Tudor deixa o Marselha após uma temporada de sucesso, onde celebrou 27 vitórias em 47 jogos, terminando o campeonato francês na terceira posição, lugar que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, apenas atrás do já campeão Paris SG e do sensacional Lens.