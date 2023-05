Igor Tudor defende Vitinha: «Para mim, fez um grande jogo»

Vitinha foi ontem [domingo] titular no triunfo caseiro (2-1) do Marselha ao Auxerre, a contar para a ronda 33 do campeonato francês. De acordo com a imprensa francesa, o jovem avançado português, que há duas semanas brilhou com um 'bis' no triunfo por 3-1 sobre o Troyes, desperdiçou várias oportunidades de golo durante a partida de ontem, mas a falta de eficácia não foi um problema para o treinador, que elogiou-o na conferência de imprensa.

"Para mim, fez um grande jogo. Apenas precisa de um golo para ser um grande desempenho. Ele movimenta-se bem, ataca bem a profundidade e fá-lo com precisão. Foi uma grande performance na minha opinião", disse Igor Tudor, defendendo o internacional sub-21 português, que leva 11 jogos pelo Marselha esta temporada.