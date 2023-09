Jaime Pacheco na lista do Marselha

Jaime Pacheco, atual treinador dos egípcios do Pyramids, é um dos candidatos à sucessão de Marcelino Toral no comando do Marselha e já terá recebido uma proposta, avança a imprensa local. O treinador português de 65 anos, que renovou por mais uma época com o clube, já informou a direção que quer sair após o jogo de amanhã com o Bank Al Ahly.