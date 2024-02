Jean-Louis Gasset é o novo treinador do Marselha: «Uma grande honra»

L’Olympique de Marseille annonce la signature de - au poste d’entraîneur ?? ?? — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

O Marselha anunciou esta terça-feira a contratação do treinador Jean-Louis Gasset depois de ter comunicado oO técnico francês, de 70 anos, foi recentemente despedido da Costa do Marfim durante a CAN, competição que a seleção viria a vencer. Jean-Louis Gasset tem ainda no currículo passagens pelo Bordéus, Saint-Étienne e Montpellier como treinador principal e pelo PSG como adjunto.Em declarações aos meios oficiais do clube, o técnico mostrou-se satisfeito por assumir o comando da equipa: "É uma grande honra juntar-me a um clube mítico como o Marselha. Estou ansioso por começar a trabalhar com este grupo para preparar os próximos jogos e dar o nosso melhor".O Marselha é 9.º classificado da Ligue 1.