Jogador que levou à saída de Villas-Boas do Marselha reage: «Ele conhecia-me bem, estava a par de tudo»

André Villas-boas declarou publicamente que se demitia do Marselha devido à "política desportiva" do clube. O técnico disse que soube da contratação de Olivier Ntcham pelos jornais, que ele não integrava os seus planos e que não o tinha aprovado. O treinador saiu, o médio foi apresentado e não escondeu a sua surpresa pelas palavras do técnico.





"Contaram-me o que ele disse e isso surpreendeu-me muito porque quando eu terminei o Europeu de sub-21 o Marselha queria contratar-me. O Andoni Zubizarreta [ex-diretor desportivo do clube] contactou pessoas que me são próximas", disse Ntcham, de 25 anos. "Então, quando ouvi aquilo achei engraçado. O André Villas-Boas conhecia-me bem, ele estava a par de tudo."Depois, o jogador fez uma revelação algo surpreendente. "O empresário dele quis trabalhar comigo, pediu-me exclusividade, mas eu não aceitei e penso que foi por isso que tudo isto aconteceu. Surpreendeu-me muito, mas acabei por não dar importância a esta história porque estou feliz por estar no Marselha. Não recusaria por nada no mundo a oportunidade de vir para cá."