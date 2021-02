Jorge Sampaoli sucede a André Villas-Boas no comando técnico do Marselha

O argentino Jorge Sampaoli é o novo treinador do Marselha, tendo assinado contrato até junho de 2023, depois de ter passado as duas últimas temporadas no futebol brasileiro, anunciou esta sexta-feira o clube francês, em comunicado.

O técnico, de 60 anos, terminou a ligação ao Atlético Mineiro na quinta-feira, quando encerrou o campeonato brasileiro, no qual os mineiros terminaram no terceiro lugar, a apenas três pontos do bicampeão Flamengo. Na temporada anterior, tinha conduzido o Santos ao segundo posto da prova.

"Durante toda a minha vida ouvi dizer que o Olympique de Marselha era um clube especial, de paixão e que o [estádio] Vélodrome se inflama quando a equipa lá joga. É um clube do povo. Não nos vamos esconder e vamos jogar de forma determinada. Aceitei o convite sem qualquer hesitação", afirmou Sampaoli, em declarações reproduzidas no site oficial dos marselheses.

Sampaoli vai substituir no cargo Nasser Larguet, que assumiu o comando interino da equipa na sequência da saída do português André Villas-Boas, em 02 de fevereiro, em desacordo com a política desportiva do clube, que ocupa o sétimo lugar da Liga francesa.

O excêntrico técnico vai iniciar a segunda experiência no futebol europeu, após ter orientado os espanhóis do Sevilha, em 2016/17.

Além de ter treinado clubes como Emelec e Universidad do Chile, Sampaoli liderou a seleção chilena durante quatro anos (2012 a 2016), tendo conquistado a Copa América de 2015. Após a passagem pelo Sevilha, assumiu o comando da seleção da Argentina, levando a 'albiceleste' aos oitavos de final do Mundial2018.

No mesmo comunicado, o Marselha, cujo proprietário é o norte-americano Frank McCourt, anunciou ainda que o espanhol Pablo Longoria, que desempenhava as funções de diretor para o futebol, é o novo presidente do clube, substituindo no cargo Jacques-Henri Eyraud.