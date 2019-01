Liga francesa encerra preventivamente estádio do Marselha

A Comissão de Disciplina da Liga francesa de futebol anunciou esta segunda-feira ter encerrado preventivamente o estádio Velodrome, do Marselha, na sequência dos incidentes de sexta-feira na derrota com o Lille (2-1) O estádio está encerrado e foi aberto um inquérito pelos incidentes, que suspenderam o jogo por 38 minutos depois do lançamento de um petardo, sendo que só poderá ser reaberto no final do processo em curso.O petardo caiu perto de jogadores e de um dos árbitros assistentes, sendo que este é mais um contratempo para o oitavo classificado da Ligue 1, já a nove pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.O próximo jogo no Velodrome está marcado para dia 05 de fevereiro, frente ao Bordéus.