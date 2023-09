Marcelino Toral de saída do Marselha

Marcelino Toral bateu com a porta e está de saída do comando técnico do Marselha ao fim de 7 jogos. Na segunda-feira, o espanhol esteve com o presidente Pablo Longoria numa reunião com adeptos e membros das claques do clube. Segundo a imprensa gaulesa, ficou chocado com as ameaças feitas contra a direção do clube e diz recusar-se a trabalhar sobre tal ambiente de pressão. A 'RMC Sport' avança que será Jean-Pierre Papin a assumir o cargo de forma interina.