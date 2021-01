Marselha condena atos de violência dos adeptos: «Trezentos funcionários estão em choque»

O Marselha - cuja equipa principal é treinada por André Villas-Boas - emitiu este sábado um comunicado condenando de forma veemente o ataque esta tarde levado a cabo ao centro de treinos da equipa por parte de um grupo de adeptos.





O presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud, não escondeu a tristeza pelo que aconteceu: "Trezentos funcionários estão em choque por terem vivido e visto este inqualificável ataque contra a instituição Marselha. As pessoas que se dizem adeptos e que fizeram isto esta tarde têm de ser punidas por destruírem as nossas instalações e ameaçarem funcionários e jogadores.""O Marselha condena fortemente o inaceitável ataque que o clube sofreu a meio da tarde de hoje no centro de treinos.Umas centenas de indivíduos apoiantes de grupos 'ultras' forçou a entrada nas instalações, incluindo no edifício da equipa profissional.Apesar da intervenção da polícia, uma injustificável onda de violência colocou em risco as vidas dos presentes no local (jogadores, staff, forças da ordem, seguranças e empregados). Cometeram-se roubos e houve carros destruídos. Cinco árvores foram queimadas com o único intuito de destruir. Os prejuízos no interior dos edifícios ascende a algumas centenas de milhares de euros.Estes atos irresponsáveis e inaceitáveis têm de ser condenados de forma muito severa. O Marselha tem todas as provas. Elas foram prontamente entregues às autoridades. Serão apresentadas queixas nas próximas horas, no sentido de fazer valer os direitos do clube contra esta barbaridade."