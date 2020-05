Marselha confirma proposta de renovação a Villas-Boas

O Marselha decidiu vir a público clarificar as notícias sobre o futuro do treinador André Villas-Boas após a saída do diretor desportivo Andoni Zubizarreta e confirmou que foi feita uma proposta de renovação de contrato ao técnico português.





"De forma restaurar a verdade dos factos, na semana passada Jacques-Henri Eyraud, presidente do Marselha, discutiu com André Villas-Boas o desejo de oferecer uma extensão de contrato", afirma o emblema gaulês, indo mais longe na revelação sobre a proposta "de dois anos mais um ano de opção se o Marselha se qualificar para a Liga dos Campeões nesse ano".A oferta de renovação tem como objetivo assegurar a Villas-Boas a confiança do clube no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e é o próprio Marselha a relembrar que desde o ano 2000 "apenas três treinadores beneficiaram de um compromisso contratual de quatro anos ou superior". "Demonstra toda a confiança do clube nas qualidades de André Villas-Boas, com quem o Marselha deseja escrever uma página decisiva na sua história moderna".