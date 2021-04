Marselha empata com Estrasburgo e falha assalto ao quinto lugar

O Marselha empatou esta sexta-feira a uma bola na receção ao Estrasburgo, na abertura da 35.ª jornada da Liga francesa de futebol, e desperdiçou a oportunidade de subir, provisoriamente, ao quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa.

O Estrasburgo foi a primeira equipa a marcar, aos 73 minutos, pelo central sérvio Stefan Mitrovic, mas o Marselha alcançou o empate aos 86, pelo avançado argentino Dário Benedetto.

Com este empate, a equipa do sul de França passou a somar 56 pontos, perdendo a oportunidade de subir, provisoriamente, ao quinto lugar, ocupado pelo Lens, que tem os mesmos pontos, mas menos um jogo, enquanto o Estrasburgo segue em 15.º, com 38.

O campeonato é liderado pelo Lille, com 73 pontos, seguido do Paris Saint-Germain, com 72, do Mónaco, com 71, qualquer delas em boas condições de conquistar o título, e do Lyon, com 67, quando faltam quatro jornadas para o final da prova.