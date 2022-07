Marselha oficializa contratação de Nuno Tavares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marselha oficializou este sábado a contratação do lateral esquerdo internacional sub-21 português Nuno Tavares, que vai jogar em 2022/23 no clube da Ligue 1 por empréstimo dos ingleses do Arsenal.

Num vídeo colocado nas redes sociais, o clube gaulês, que foi segundo classificado no campeonato da época passada, anuncia a chegada do jogador luso, de 22 anos, que tem contrato com os gunners até 2025.

De acordo com a imprensa gaulesa, o contrato de empréstimo por um ano não tem opção de compra no final, pelo que o jogador regressará ao Arsenal em 2023/24.

Na época transata, a primeira nos ingleses, que o contrataram ao Benfica, Nuno Tavares disputou 22 jogos na Premier League (13 como titular), conseguindo um golo, e ainda um encontro na Taça de Inglaterra e cinco na Taça da Liga inglesa.