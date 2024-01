Marselha pondera regresso de Nuno Tavares

Nuno Tavares pode regressar ao Marselha neste mercado de transferências. De acordo com o ‘L’Équipe’, o emblema francês procura colmatar a saída de Renan Lodi para o Al Hilal de Jorge Jesus e vê no lateral português uma boa alternativa. Segundo as mesmas informações, o internacional sub-21 está recetível a uma mudança de clube.O jogador formado no Benfica, contratado pelo Arsenal em 2021, está emprestado pelos gunners ao Nottingham Forest, mas tem sido pouco utilizado na formação agora orientada por Nuno Espírito Santo, tendo apenas três jogos realizados na Premier League.Recorde-se que, na temporada passada, Nuno Tavares esteve emprestado ao Marselha onde realizou 39 jogos e marcou 6 golos.