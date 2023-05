Marselha vence lanterna-vermelha Angers e continua terceiro em França

O Marselha deu este domingo a volta para vencer o lanterna-vermelha Angers, por 3-1, continuando em terceiro, a dois pontos do segundo lugar do Lens, à 35.ª jornada da Liga francesa.

Depois da derrota da última semana na visita ao rival pelo segundo posto, por 2-1, os marselheses voltaram aos triunfos, não sem antes apanharem um susto, um contra-ataque perfeito culminado com golo do senegalês Abdallah Sima, aos 28 minutos.

Ainda no primeiro tempo, o experiente avançado chileno Alexis Sanchez surgiu na área a desviar para o empate, aos 34, e, aos 48, foi Dimitri Payet a surgir, liberto, ao segundo poste, a consumar a reviravolta.

Os portugueses Vitinha e Nuno Tavares entraram, aos 65 minutos e aos 78, e os marselheses serenaram com um penálti convertido por Jordan Veretout, que valeu o 3-1.

Horas antes, o Lille de Paulo Fonseca empatou no Mónaco, mantendo o quinto lugar europeu, a cinco pontos do rival, quarto.

Com este resultado, o Lille, que teve José Fonte no 'onze', soma 60 pontos, mais um do que o Rennes, e está em posição de Liga Conferência, enquanto o Mónaco, com 65, manteve o lugar de Liga Europa, dificilmente atingindo a Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain lidera com 81 pontos, mais seis do que o Lens, com 75, enquanto o Marselha fecha do pódio, com 73.

O Clermont travou as aspirações europeias do Lyon de Anthony Lopes, vencendo-o por 2-1, com um 'bis' de Grejohn Kyei, aos 25 e 65 minutos, a responder ao tento inaugural, aos 22, de Alexandre Lacazette, que, aos 90+6, falhou um penálti que daria o empate.

O Lyon é sétimo, com 56 pontos, a quatro do Lille, enquanto o Clermont subiu a oitavo, com 53.

A ronda ficou marcada pela recusa de cinco futebolistas do Toulouse em envergar, perante o Nantes, a camisola com as cores arco-íris do movimento LGBT, acabando por ser afastados por negar-se a participar na jornada de comemoração do dia mundial contra a homofobia e transfobia, que se celebra na quarta-feira.

"Alguns jogadores expressaram o seu desacordo com a associação da sua imagem com as cores do arco-íris que representam o movimento LGBTI. Embora respeitemos as escolhas individuais dos jogadores, o Toulouse decidiu separar esses jogadores da partida deste domingo contra o Nantes. O Toulouse recorda o seu compromisso na luta contra a homofobia e todas as formas de discriminação", reagiu a formação do sul de França.

O desafio foi envolvido num outro incidente, pois uma ameaça de bomba retardou o seu início em cerca de duas horas, depois de vários pacotes suspeitos terem sido encontrados e examinados nas arquibancadas dos adeptos do Nantes.

No fim, o empate 0-0 beneficiou mais os forasteiros, no 17.º, com 33 pontos, a um da salvação, atualmente fixada nos 34 pontos do Auxerre, que perdeu por 1-0 na visita ao Brest, que ganhou fôlego ao somar agora 38 pontos.

O empate confirmou a descida do Ajaccio, goleado no sábado por 5-0 em casa do Paris Saint-Germain, juntando-se ao lanterna-vermelha Angers, relegado há já várias semanas.

O Rennes de Xeka, lesionado, goleou o Troyes de Ronny Lopes e Abdu Conte por 4-0, resultado que mantém os locais na luta pela Europa e que sentenciou também a descida dos forasteiros.

Montpellier e Lorient empataram 1-1, resultado sem impacto nas suas épocas tranquilas.