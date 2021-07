Mattéo Guendouzi no Marselha por empréstimo do Arsenal

O futebolista francês Mattéo Guendouzi é reforço do Marselha, com o médio a chegar ao clube por empréstimo do Arsenal por uma época, com opção de compra, informou esta terça-feira o emblema francês.

Guendouzi, de 22 anos, jogou na última época nos alemães do Hertha Berlim, também cedido pelos ingleses, depois de duas temporadas nos 'gunners', equipa a que chegou em 2017/18, com apenas 19 anos.

O médio, que chegou a ser dado pela imprensa nesta pré-época como um alvo do Benfica, face a um alegado interesse de Jorge Jesus, formou-se no Paris Saint-Germain e no Lorient, equipa em que chegou aos seniores com 17 anos.

O Marselha, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, vai defrontar o Benfica no último jogo de preparação para a época 2021/22, em 25 de julho, no Estádio da Luz, informou esta sexta-feira o clube português.