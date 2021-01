Milik é o alvo de André Villas-Boas

Benevento não convence – apenas três golos em 23 jogos – e Mitroglou não entra nos planos, por isso André Villas-Boas anseia por um avançado. Milik, em final de contrato com o Nápoles, é o desejado e, segundo a RMC, já existe acordo entre Marselha e o polaco, mas ainda falta convencer o clube italiano a libertar o jogador este mês.

“Ainda não falei diretamente com o Milik, mas existem negociações com o Nápoles”, adiantou o técnico português. A imprensa francesa revela uma proposta na ordem dos 7 milhões de euros, só que o Nápoles estica a corda e pede o dobro. O Marselha recusa entrar num leilão, até porque Milik fica livre daqui a seis meses.

De qualquer modo, André Villas-Boas recorre ao passado do Marselha para reforçar a necessidade de um ‘matador’. “Passaram por este clube grandes avançados. Papin, Völler, Drogba... portanto há essa expectativa”, vincou AVB , que descartou Diego Costa, avançado que rescindiu com o Atlético Madrid. “Ganha 16 milhões livres de impostos. Pensei que era piada. É um dos melhores atacantes do Mundo, mas não podemos competir com esse nível salarial.”

O Marselha enfrenta hoje o Nimes, após a derrota com o PSG na Supertaça. “Agora é a nossa vez de sofrer”, disse, numa referência às picardias de Neymar.