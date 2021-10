Morreu Bernard Tapie, antigo presidente do Marselha

O ex-ministro e empresário francês Bernard Tapie morreu aos 78 anos, de cancro, anunciaram este domingo familiares ao grupo de comunicação La Provence, do qual presidente do Marselha era acionista maioritário. "Dominique Tapie e os seus filhos têm a infinita dor de anunciar a morte do seu marido e pai, Bernard Tapie, este domingo, 03 de outubro, às 08:40 [horário local, 07:40 em Lisboa], em consequência de um cancro", indicou a família do também antigo apresentador de televisão, deputado e eurodeputado.





L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie.



Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club.



Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches pic.twitter.com/lx1C14kMV9 October 3, 2021

Na sua conta na rede social Instagram, Stéphane Tapie, um de seus filhos, confirmou a informação numa curta mensagem, "Adeus minha Fênix", como legenda de uma foto com o seu pai.Bernard Tapie, um homem de mil faces que ao longo da sua vida dirigiu empresas e meios de comunicação e presidiu ao Marselha, que levou ao título de campeão europeu de futebol em 1992/93, antes de ser impedido de desempenhar funções diretivas em 1994, por irregularidades económicas e desportivas. O empresário foi ainda dono da Adidas entre 1990 e 1993.Tornou-se alvo da atenção dos meios de comunicação nas últimas décadas pelo seu envolvimento em vários escândalos judiciais.O clube francês Marselha já prestou uma homenagem ao antigo presidente.