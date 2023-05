Nuno Tavares e Payet afastados do Marselha por falta de atitude

Nuno Tavares e Dimitri Payet são baixas na convocatória do Marselha para a visita ao reduto do Lille (jogo marcado para as 20 horas deste sábado) e segundo a RMC Sport essas ausências devem-se a uma espécie de castigo aplicado pelo técnico Igor Tudor. Em causa, segundo a emissora, está a falta de compromisso denotada pela dupla nos treinos desta semana, algo que não agradou nada ao treinador croata.Esta decisão assume particular relevo tendo em conta que o Marselha ainda luta pelo segundo lugar na Ligue 1 (tem menos 2 pontos do que Lens) e o jogo desta noite, diante da equipa de José Fonte, André Gomes e Tiago Djaló será um dos mais difíceis nesta reta final de campeonato.De resto, note-se que Payet poderá mesmo não voltar a jogar pelo Marselha, já que estará suspenso por três partidas a partir de segunda-feira - quando faltam disputar somente duas rondas. Quanto a Nuno Tavares, é já sabido que não ficará no Marselha, devendo voltar ao Arsenal, clube ao qual está vinculado até 2025.