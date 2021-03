Polícia espanhola apanha jogador do Marselha numa festa ilegal em Badalona

A 'Guardia Urbana de Badalona' apanhou um jogador do Marselha numa festa ilegal numa vivenda da localidade, onde estavam cerca de três dezenas pessoas, que foram todas punidas pelo facto de estarem a violar as regras de prevenção da covid-19.





A imprensa do país vizinho relata que a polícia foi chamada à urbanização Mas Ram por vizinhos, por causa do barulho que vinha de uma das vivendas a altas horas da noite.Quando chegaram ao local os agentes da autoridade bateram à porta mas ninguém a abriu, pelo que tiveram de esperar até receberem autorização do proprietário da casa para poderem entrar.No interior, as autoridades depararam-se com 33 pessoas que foram todas sancionadas por violação das regras de prevenção da pandemia, bem como os três organizadores - onde figura o jogador do Marselha - também punidos por desobediência grave aos agentes da autoridade.A polícia de Badalona desmantelou 9 festas ilegais na localidade desde a semana passada.